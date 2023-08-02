Metaratings: «Реал Сосьедад» возобновил интерес к Тикнизяну

«Реал Сосьедад» вновь заинтересовался защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

По информации Metaratings, в испанском клубе предметно следят за футболистом.

В июне агент Тикнизяна сообщил о том, что его клиент входит в шорт-лист «Реал Сосьедад».

В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 37 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее первый тренер Тикнизяна заявил, что защитник «Локомотива» готов к карьере в Европе.