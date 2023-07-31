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Первый тренер Тикнизяна считает, что защитник «Локомотива» готов к карьере в Европе

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Первый тренер защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Челпанов поделился мнением о возможном переходе своего бывшего подопечного в европейский клуб.
Первый тренер Тикнизяна считает, что защитник «Локомотива» готов к карьере в Европе
  • РИА Новости

«Тикнизян ментально уже готов играть в Европе. Надо уезжать и прогрессировать. Ситуации, как с Арсеном Захаряном, не будет. Наир другой. Он будет работать везде и всегда на двести процентов. Футбол — его жизнь», — приводит слова Челпанова Sport24.

По словам тренера, если не получится уехать в Европу, 24-летний армянин будет по максимуму отдаваться за «Локомотив».

«Наир очень хочет взять трофей», — заявил он.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил четыре мяча в трёх матчах за железнодорожников. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что дубль Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть воронежский «Факел» в матче второго тура РПЛ.

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