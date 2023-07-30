Дубль Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть «Факел» в матче второго тура РПЛ

Московский «Локомотив» нанёс разгромное поражение на выезде воронежскому «Факелу» в матче второго тура чемпионата России по футболу.

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу железнодорожников.

В составе победителей мячи забили Артём Дзюба (13-я минута), Наир Тикнизян (60-я, 89-я), Сергей Пиняев (67-я). У проигравших отличился Евгений Марков (33-я).

«Локомотив» в матче третьего тура 5 августа сыграет в гостях с ЦСКА. «Факел» на следующий день на выезде — с калининградской «Балтикой».

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов не исключил, что Дзюба сможет составить реальную конкуренцию в борьбе за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.