Пименов: Дзюба сможет ворваться в гонку бомбардиров РПЛ в этом сезоне

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов не исключил, что форвард железнодорожников Артём Дзюба сможет составить реальную конкуренцию в борьбе за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Артём Дзюба прекрасный завершитель атак, что он и продемонстрировал в очередной раз в игре с «Факелом». Именно в этой роли он приносит и принесёт ещё много пользы «Локомотиву». Но лидером атаки я его назвать не могу, потому что во второй половине прошлого сезона этими лидерами были Максим Глушенков и Сергей Пиняев. Они вместе, можно сказать, подносили снаряды Артёму. Я думаю, так будет и в этом розыгрыше, если команды не научатся его обезвреживать. Как это было в прошлом матче с «Рубином», когда защитник Игорь Вуячич его полностью нейтрализовал. Таких игроков в РПЛ не слишком много, поэтому Артёму не составит труда вновь ворваться в гонку бомбардиров», — сказал Пименов RT.

Ранее Миодраг Божович заявил, что Дзюба с Михаилом Галактионовым не помогут «Локомотиву» биться за высокие места в РПЛ.