Победы «Краснодара» и «Спартака», спасение «Крыльев Советов» и дубль Тикнизяна: чем запомнился 2-й тур РПЛ

«Спартак» взял верх над «Балтикой» благодаря голу и передаче Квинси Промеса, а «Краснодар» одолел «Сочи», забив два мяча в компенсированное время. «Крылья Советов» дома отыгрались со счёта 1:3 в матче с «Динамо», а «Оренбург» в гостях ушёл от поражения в концовке встречи с «Рубином». «Локомотив» на выезде разгромил «Факел», а Наир Тикнизян оформил дубль и стал первым защитником в XXI веке, отличившимся в четырёх матчах РПЛ подряд. Чем запомнился 2-й тур чемпионата России — в материале RT.

Губительная нерешительность Лички

Отчётный тур РПЛ стартовал с яркого матча между «Крыльями Советов» и «Динамо». По сути, его можно разделить на две части. В первом тайме у москвичей получалось всё. Они плели кружева на чужой половине и создали массу моментов. В результате отличиться удалось двум главным молодым звёздам команды — Арсену Захаряну и Константину Тюкавину, а также опытному Фёдору Смолову, проводившему 300-ю встречу в Премьер-лиге. Причём все мячи стали результатом красивых комбинаций. Бело-голубые демонстрировали именно тот футбол, который от них хочет видеть Марцел Личка. Хотя не обошлось без ложки дёгтя в виде грубейшей ошибки Даниила Фомина, который фактически отправил Егора Карпицкого в прорыв к собственным воротам и позволил отдать результативный пас на Фернандо Костанцу.

Но во второй половине всё развалилось. После 65-й минуты гости отдали инициативу сопернику. Тренер должен был прочувствовать этот момент и провести замены, но он медлил, в то время как Игорь Осинькин грамотно усилил атаку. Сам чех посетовал, что его подопечные просто испугались и сели в оборону.

В итоге концовка получилась для них провальной. Сначала Гленн Бейл потрясающим выстрелом из-за пределов штрафной поразил дальнюю девятку. А на предпоследней минуте основного времени пришедший на помощь партнёрам Вячеслав Грулёв рукой прервал подачу Романа Ежова. Бенхамин Гарре чуть было не допустил промах, но мяч после его удара в штангу срикошетил в сетку.

Таким образом, самарцы впервые за 12 лет отыгрались в матче РПЛ, в котором уступали с разницей в два мяча. Результаты же москвичей под руководством Лички пока оставляют желать лучшего. В трёх играх они потерпели два поражения и пропустили семь голов. В выходные бело-голубых ждёт выездная дуэль с «Зенитом», и очередная осечка грозит окончательно погрузить их в психологическую яму.

Курьёзный гол Фамейе

Вничью завершился и поединок между «Рубином» и «Оренбургом» — 1:1. Казанцы горели желанием выиграть первую домашнюю встречу в РПЛ более чем за год, но не преуспели. Зато они записали себе в актив самый курьёзный гол тура за авторством Джоэля Фамейе. Незадолго до перерыва у хозяев прошла быстрая атака, и Александр Зотов после прострела Мирлинда Даку из района 11-метровой отметки бил наверняка. Находившийся на пути мяча форвард пытался увернуться, чтобы не преградить путь в сетку, но невольно подправил его животом в створ.

Любопытно, что год назад ганец согласился перейти в вылетевший в Первую лигу коллектив, хотя «Оренбург», за который он тогда выступал, завоевал путёвку в элитный дивизион. Теперь же нападающий не только огорчил бывшую команду уже в рамках РПЛ, но и отличился во втором матче национального первенства подряд.

Однако, как и в предыдущем туре с «Локомотивом», «Рубин» упустил победу в концовке. Если в Черкизове казанцы пропустили на 88-й минуте, то на этот раз — на 81-й. Причём бывший защитник Рашид Рахимов наверняка был в шоке от действий подопечных на розыгрыше углового. Капитан хозяев Александр Мартынович после заброса оппонента не сумел совершить вынос, а попал в партнёра. Кирилл Капленко воспользовался отскоком и выполнил результативный прострел на Матиаса Переса, которому никто не помешал отличиться ударом с близкой дистанции.

Удивительная результативность Тикнизяна

А вот «Локомотив» сумел исправиться за осечку недельной давности, разгромив на выезде «Факел» со счётом 4:1. Несмотря на результат, встреча получилась для красно-зелёных непростой. Не должен вводить в заблуждение и быстрый гол Артёма Дзюбы на 12-й минуте, который стал для него дебютным в новом сезоне.

Воронежцы ещё до перерыва отыгрались благодаря точному выстрелу Евгения Маркова после подачи корнера. Более того, они вполне могли выйти вперёд, если бы не совершивший несколько сейвов Илья Лантратов. Уже при равном счёте Василий Казарцев, казалось, имел все основания назначить пенальти за то, что Егор Погостнов сыграл рукой в собственной штрафной, но не зафиксировал нарушение.

После перерыва фаворит просто не имел права не наказать уступающего в классе оппонента за расточительность. А главным героем в его составе вновь стал оформивший дубль Наир Тикнизян. Сначала он по истечении часа игры аккуратно отправил мяч в сетку с рикошетом от штанги, а затем поставил точку в матче, завершив контратаку незадолго до свистка.

Результативность крайнего защитника — едва ли не главное откровение «Локо» после прихода Михаила Галактионова. До смены главного тренера он в прошлом сезоне отличился лишь раз, зато весной записал себе в актив четыре точных выстрела в РПЛ. Наир стал чаще подключаться к атакам и продемонстрировал наличие качественного удара. В новом же сезоне он четырежды отличился в трёх матчах во всех турнирах и является лучшим бомбардиром команды. Если же учитывать выступления за сборную Армении, серия Тикнизяна с очками насчитывает уже семь игр. Наконец, он стал первым защитником в РПЛ в XXI веке, забившим в четырёх турах подряд.

Пугающая форма Кордобы

«Краснодар», в отличие от большинства преследователей, продолжает идти по новому розыгрышу чемпионата без очковых потерь. Хотя в его случае явно нельзя говорить об удобном графике. Подопечные Владимира Ивича сначала не оставили шансов «Динамо» на выезде, а затем уверенно обыграли дома в рамках Южного дерби «Сочи», который начал сезон с двух побед подряд — в РПЛ и в Кубке страны.

Причём гостям не позволили сделать практически ничего. Из реально опасных упущенных моментов вспоминается разве что попадание Артура Юсупова в перекладину во второй половине. Соперники же вполне могли отличиться больше двух раз. Зато им снова удалось забить после розыгрыша углового, и это выглядит приятной тенденцией. В прошлом туре огорчил оппонентов Александр Черников, а в этом — Кайо Панталеан. Помогло ему недопонимание между Амиром Батыревым и Николаем Заболотным. Первый, закрывая штангу, не стал прерывать подачу, а второй лишь в последний миг отразил мяч перед собой. Защитнику оставалось не промахнуться с линии.

Не обошлось и без очередного точного удара Джона Кордобы. Уже в добавленное время он убежал к чужим воротам в окружении троих соперников и из-за пределов штрафной аккуратно низом пробил в дальний угол. После прихода Ивича колумбиец резко увеличил собственную результативность. Всего под его руководством он в нынешнем году забил уже 14 мячей. А в РПЛ голевая серия форварда увеличилась до пяти встреч.

Победная поступь Абаскаля

Шесть очков после двух туров значится и в активе «Спартака». Более того, это единственная команда, которая на старте нового сезона выиграла все три матча — два в РПЛ и один в Кубке, где москвичи как раз оказались сильнее «Краснодара», с которым они теперь делят лидерство в национальном первенстве. Однако противостояние с «Балтикой» на стадионе «Открытие Арена» получилось для красно-белых непростым. Новичок высшего дивизиона активно шёл в прессинг и регулярно создавал моменты. Чего стоит хотя бы упущенная возможность Гедеона Гузины в дебюте, когда он после прострела с фланга не попал по мячу из убойной позиции.

Москвичи тоже вполне могли отличиться на старте. Но сначала Тео Бонгонда не реализовал выход один на один, не попав в створ, а затем Евгений Латышонок парировал выстрел Александра Соболева. Поэтому гол Бонгонда в конце первого тайма после отличного заброса Квинси Промеса и провала соперника в обороне получился справедливым. Уже можно констатировать, что конголезец в коллективе пришёлся ко двору, ведь он набрал по очку в каждом матче за красно-белых.

А вот большую часть второй половины хозяева точно не занесут себе в актив, поскольку отошли в оборону и отдали инициативу оппонентам. В этот непростой отрезок помог партнёрам Александр Максименко. Если до перерыва он в паре эпизодов сыграл неуверенно, то после совершил ряд сейвов. Калининградцы своими шансами не воспользовались, а подопечные Гильермо Абаскаля в концовке убили интригу. И вновь на первый план вышел Промес, замкнувший прострел вышедшего на замену Михаила Игнатова. Попутно он с 107 мячами за «Спартак» обошёл в списке лучших бомбардиров в истории клуба Егора Титова и расположился на чистой пятой строчке. Лидирует с 160 голами легендарный Никита Симонян.

И лишь после этого дебютным голом в новом сезоне РПЛ отметились гости. Причём огорчить Максименко на подаче стандарта сумел один из самых титулованных футболистов в их составе — Анхело Энрикес. Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и обладатель Кубка английской лиги отличился после выхода на замену во второй встрече подряд.