Тикнизян стал первым защитником в РПЛ в XXI веке, забившим в четырёх матчах подряд

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян продолжает добиваться значимых достижений в чемпионате России.

24-летний игрок стал первым защитником в Российской премьер-лиге (РПЛ) в XXI веке, который смог забить в четырёх матчах подряд.

«Локомотив» 30 июля нанёс разгромное поражение на выезде воронежскому «Факелу» (4:1) в матче второго тура чемпионата России по футболу. Тикнизян оформил дубль.

До этого защитник отличился в матчах сезона-2022/23 с московскими «Динамо» (4:2) и «Торпедо» (3:1). А также в игре первого тура нынешнего чемпионата с казанским «Рубином» (2:2).

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов не исключил, что Артём Дзюба сможет составить реальную конкуренцию в борьбе за звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.