Колыванов: на Личку оказывается большое давление, ему нужно время в «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов призвал не ждать от Марцела Лички быстрых успехов с бело-голубыми в чемпионате России по футболу.

«Личка ставит игру, у него свои взгляды на футбол. «Динамо» неплохо провело межсезонную паузу, но чемпионат — другое дело, большое давление на него, на команду. Личке нужно время, желаю ему удачи, пускай формирует команду под свой футбол», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24. Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:3.

В составе бело-голубых мячи забили Арсен Захарян (8-я минута), Константин Тюкавин (30-я), Фёдор Смолов (39-я). У самарского клуба отличились Фернандо Костанца (35-я), Гленн Бейл (73-я) и Бенхамин Гарре (90 + 1, пенальти).

Бело-голубые 6 августа в третьем туре на выезде сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин остался доволен качеством игры «Крыльев» в матче с «Динамо».