Осинькин остался доволен качеством игры «Крыльев» в матче с «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что у него нет больших претензий к своим подопечным по итогу матча второго тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо».

«Соперник за счёт индивидуального мастерства реализовал свои моменты, но наше качество игры провальным не было. Да, возможно, были чуть-чуть слабее в определённых фазах. Второй тайм был неплохой с нашей стороны — много создавали, оказали давление. В такой ситуации результат справедливый», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

По его мнению, футболисты самарской команды «плохо реагировали на спорные судейские моменты».

«Арбитр может свистнуть или не свистнуть, но было два эпизода, когда мы не стали сразу включаться в борьбу, а стали разговаривать, это привело к первому и третьему голу», — добавил Осинькин.

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью. Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:3.

В составе бело-голубых мячи забили Арсен Захарян (8-я минута), Константин Тюкавин (30-я), Фёдор Смолов (39-я). У самарского клуба отличились Фернандо Костанца (35-я), Гленн Бейл (73-я) и Бенхамин Гарре (90 + 1, пенальти)

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин дал понять, что защитником Сабой Сазоновым интересуется ряд клубов из Европы.