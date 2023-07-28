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Гафин сообщил, что «Лион» не может купить Сазонова из-за финансовых ограничений

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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин дал понять, что защитником Сабой Сазоновым интересуется ряд клубов из Европы.
Гафин сообщил, что «Лион» не может купить Сазонова из-за финансовых ограничений
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«К Сабе Сазонову есть интерес от множества клубов, в том числе и от «Лиона». Но по той информации, которая есть и в прессе, и у меня, на сегодняшний день «Лион» не может делать трансферы, потому что на нём финансовые ограничения», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, «Лион» договорился с «Динамо» о переходе Сазонова. Сумма трансфера 21-летнего защитника составит €3 млн.

Сазонов в сезоне-2022/23 принял участие в 33 матчах за «Динамо», в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» пройдёт 29 июля в Самаре.

Ранее сообщалось, что Сазонов не поможет «Динамо» в матче РПЛ с «Крыльями Советов» из-за микротравмы.

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