Сазонов не поможет «Динамо» в матче РПЛ с «Крыльями Советов» из-за микротравмы

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов по медицинским показаниям не сможет принять участие в матче второго тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

«Сазонов не сыграет в матче с «Крыльями Советов» ввиду микротравмы», — цитирует представителя пресс-службы бело-голубых РИА Новости.

По информации СМИ, «Лион» договорился с «Динамо» о переходе Сазонова. Сумма трансфера 21-летнего защитника составит €3 млн.

Сазонов в сезоне-2022/23 принял участие в 33 матчах за «Динамо», в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» пройдёт 29 июля в Самаре.

Ранее глава селекционного отдела «Страсбура» Лоик Дезире опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.