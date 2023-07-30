Смолов: вижу большие улучшения в игре «Динамо» и полон оптимизма

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов считает, что московская команда в скором времени начнёт показывать хорошие результаты в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Вижу большие улучшения в нашей игре и полон оптимизма. В нашем тренировочном процессе большие физические нагрузки по сравнению с тем, что было. Нужна адаптация. Будут улучшения, мы сможем физически выдержать весь матч», — цитирует Смолова пресс служба бело-голубых.

По его словам, всегда тяжело играть в жару и духоту.

«Но это нельзя считать оправданием, что мы не довели матч, который, я считаю, был в наших руках, до победы», — добавил форвард сборной России.

«Динамо» в матче второго тура Российской премьер-лиги в Самаре сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3). Столичная команда в следующей игре чемпионата 6 августа на выезде сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин остался доволен качеством игры «Крыльев» в матче с «Динамо».