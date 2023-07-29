Личка — о ничьей с «Крыльями Советов»: за 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о ничьей с «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ.

«За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90 минут и больше. Мы всегда стараемся команду психологически мотивировать, чтобы они были уверены в себе. Может всё случиться на поле, иногда нужно уметь терпеть. Мастерство команды, которая выигрывает чемпионат, — уметь выигрывать тяжёлые матчи», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:3.

В составе бело-голубых мячи забили Арсен Захарян (восьмая минута), Константин Тюкавин (30-я), Фёдор Смолов (39-я). У самарского клуба отличились Фернандо Костанца (35-я), Гленн Бейл (73-я) и Бенхамин Гарре (90 + 1, пенальти).

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин дал понять, что защитником Сабой Сазоновым интересуется ряд клубов из Европы.