«Не говори, что будешь играть за одну команду»: Пименов — о переходе Фернандеса, проблемах ЦСКА и конкуренте «Зенита»

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» не вызвал бы такого негодования, если бы тот не обещал играть в России только за ЦСКА. Об этом в интервью RT сказал бывший нападающий сборной России Руслан Пименов. По его словам, в современном футболе верность одной команде способны сохранять лишь единицы. Также прославленный футболист назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за золото РПЛ, рассказал о проблемах ЦСКА и «Спартака», а также признался, что в будущем хотел бы поработать спортивным директором «Динамо».

— Многие эксперты считают, что «Спартак» и ЦСКА смогут навязать борьбу «Зениту» за золото в новом сезоне РПЛ. Разделяете такое мнение?

— На данный момент ни одну из этих команд не могу отнести к конкурентам петербуржцев. В числе их главных соперников назову «Краснодар». Если оценивать южан по первым турам, то это единственный коллектив, у которого есть и скамейка запасных, и грамотно выстроенная игра без грубых тактических ошибок. Посмотрим, на сколько их хватит.

— А как же ЦСКА?

— Армейцам надо срочно укрепляться, они понесли колоссальные кадровые потери: некого выпускать на замену. Первые матчи дают основания полагать, что на дистанции они провалятся. «Спартак» и «Локомотив» играют авантюрно. Это команды-побратимы. В защите — катастрофа, но впереди — очень хорошие исполнители. Однако ты не сможешь бороться за золото, когда постоянно пропускаешь по два-три мяча. Конечно, на установке разберут ошибки и укажут на слабые стороны, хотя это и необязательно — они заметны даже нефутбольным людям.

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— Чего не хватает конкретно «Спартаку»?

— Если красно-белые усилят линию обороны и опорную зону, тогда можно ждать от них результата и считать претендентами на первое место. Но на сегодняшний день в команде царит безалаберность на самом высоком уровне.

— Если говорить о трансферах, то самым громким в летнее окно стал переход Марио Фернандеса в «Зенит». Как восприняли решение экс-защитника ЦСКА присоединиться к действующему чемпиону?

— Спокойно, но есть нюанс: не говори, что будешь играть за одну команду. Это больше совет молодым. Ситуация меняется каждый день. У футболиста есть контракт с клубом, а значит, сейчас ты должен болеть и переживать именно за него. Поэтому соглашение и называется профессиональным. Марио не в лучшем виде подал информацию. Тем более в России, где мужик, если сказали да, должен держать слово.

— Что насчёт трансфера Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»?

— Шикарная сделка для обоих. Армейцы заработали €7 млн и смогут найти себе игрока не слабее. Например, в той же Латинской Америке.

— Переходить в стан извечного соперника считается дурным тоном в большинстве чемпионатов. Влияет ли на ситуацию тот факт, что Медина — легионер?

— Нас учили по-другому. Я воспитанник московского «Торпедо», и у нас красные цвета были под запретом. Конечно, это неофициально. Ветераны передавали традиции из поколения в поколение. Но потом «Торпедо» развалилось, и у меня был выбор, в какую из столичных команд перейти. Я выбрал «Локомотив», но впоследствии клуб не стал продлевать со мной контракт, после чего на меня вышло «Динамо». Если следовать правилам, то в этой ситуации было два варианта — либо уезжать из столицы, либо завершать карьеру.

Но заметьте, я никогда не говорил, что буду выступать только за «Локомотив». Это тот маленький момент, который мог бы учесть Фернандес. Да, есть эталон преданности клубу, например Паоло Мальдини. Есть Игорь Акинфеев, который тоже всю жизнь провёл в одном коллективе. Но таких единицы. Сейчас мы живём в эпоху трансферов и бизнеса.

— Поднадоевшее уже клише про «Зенит» из Рио-де-Жанейро. Клуб из-за обилия латиноамериканцев называют бразильской колонией. Как относитесь?

— Если бразильцы всех обыгрывают, а золотые медали можно вручать уже после первого круга, значит, наши футболисты не дотягивают до этого уровня. Кто мешает побеждать их?

— И всё же — как вы относитесь к такому засилью иностранцев?

— Не считаю, что наличие большого числа латиноамериканцев — это хорошо или плохо. Конкуренцию необходимо подпитывать даже в нынешней ситуации, когда мы не представлены на международной арене. Иначе есть риск деградировать. Возьмём молодёжный футбол: с 17 лет до 21 года мы всё ещё стараемся подводить игроков к переходу на взрослый уровень. Для меня это неприемлемо.

— Почему?

— Это полностью убивает конкуренцию в нашем футболе. Если в 17 не хватает навыков и умений, значит, надо идти в Первую или Вторую лигу и там набираться опыта. Мы даём поблажки, а надо помнить, что у спортсмена короткий век. Молодёжь не будет прогрессировать, зная, что у неё — условно — ещё два года по контракту. Они будут спокойно сидеть на скамейке и получать зарплату.

— Без лимита на легионеров россиянам было бы ещё сложнее попасть в состав, следовательно, пришлось бы прикладывать усилия для роста. На ваш взгляд, не стоит ли отменить искусственные ограничения?

— Всегда выступаю за приезд качественных иностранцев, таких как Вагнер Лав, Иржи Ярошик, Сейду Думбия, Жо. У нас достаточно примеров перед глазами. Тот же Неманья Видич из «Спартака» перебрался в «Манчестер Юнайтед» и отыграл там на приличном уровне почти декаду. Благодаря таким игрокам ЦСКА и «Зенит» завоёвывали в своё время еврокубки. Сборная же тоже прогрессировала — на Евро-2008 добралась до полуфинала.

— В РПЛ нет никаких ограничений по статусу легионеров, хотя была идея приглашать тех, кто провёл определённое число встреч за свою сборную.

— Как же тогда быть с молодыми? Естественно, большинство из них ещё не играли за национальную команду.

— Как это регламентировать?

— Этим должны заниматься люди, которые комплектуют команды. Это не просто бизнес ради бизнеса.

— Вы сами сказали о том, что век профессионального футболиста короток. После завершения карьеры одни работают функционерами, другие пробуют себя в шоу-бизнесе. К чему стремитесь вы?

— Хотелось бы поработать в одном из московских клубов.

— В каком статусе?

— Мечта — стать спортивным директором. Не генеральным.

— Почему?

— Генеральный директор должен зарабатывать деньги, а спортивный — поддерживать коммуникацию между игроками, тренерским штабом и руководством. Он должен сделать команду, которая окажется сильнее «Зенита».

— Возможно, вы хотели бы попробовать свои силы в каком-то конкретном коллективе?

— В «Динамо».

— Почему не «Локомотив»? Ведь вас очень любят болельщики красно-зелёных.

— Мне очень приятно. Я тоже люблю фанатов железнодорожников, они у меня в сердце. Но здесь важны и другие моменты. Например, «Динамо» регулярно предлагает мне выступать за ветеранский коллектив, хотя я провёл в стане бело-голубых всего год. Задействует меня в работе над открытием академии динамовских школ, в различного рода акциях. Бело-голубые развиваются на данный момент лучше — как в плане взаимодействия с болельщиками, так и в коммерческих аспектах.

— «Локомотив» иначе относится к своим ветеранам?

— Смотрите сами. Динияр Билялетдинов не задействован в делах клуба, Дмитрий Сычёв и Дмитрий Сенников — тоже. А ведь это люди, которые вместе с болельщиками и РЖД писали историю красно-зелёных. Благодаря им многие узнали о «Локомотиве», а он сам впервые выиграл чемпионат, завоевал Суперкубок.

Когда я был моложе, питал надежды и предлагал свои услуги боссам клуба. Хотел попасть в скаутский отдел: мне было интересно отсматривать новичков, анализировать их игру. Но отклика от руководства не последовало. К сожалению, мне кажется, что и Дмитрий Лоськов с Олегом Пашининым там случайно задержались. Повторюсь, болельщики, РЖД, стадион навсегда останутся в сердце. Но на сегодняшний день эту страницу я перевернул.

— На одном энтузиазме далеко не уедешь. После завершения карьеры вы посещали какие-либо курсы?

— Сычёв получил всевозможные лицензии, знает языки, но клубу оказался не нужен... В работе спортивного директора есть свои нюансы: нужно взять футболиста под тактическую наработку тренера. Нынешние специалисты этого могут просто не видеть или не лучшим образом коммуницировать. Поэтому жду своего шанса. Если он будет, с удовольствием использую.