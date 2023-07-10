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«Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Медины

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«Спартак» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Хесусом Мединой.
«Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Медины
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

По информации СМИ, парагвайский игрок перешёл в «Спартак» из ЦСКА за €7 млн. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за армейский клуб с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак».

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