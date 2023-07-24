Глава совета директоров «Локомотива» опроверг слухи об уходе Пиняева в «Зенит»

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных заверил, что полузащитник Сергей Пиняев будет выступать за железнодорожников в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Информация не соответствует действительности. Сергей — игрок «Локомотива», готовится к завтрашнему матчу», — цитирует руководителя «Локо» РИА Новости.

По информации СМИ, «Зенит» включил Пиняева в шорт-лист на замену Малкому.

Пиняев в сезоне-2022/23 выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах Пиняева.