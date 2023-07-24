«РБ Спорт»: «Зенит» включил Пиняева в шорт-лист на замену Малкому

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев включен в шорт-лист потенциальных новичков петербургского «Зенита» на замену уходящему бразильцу Малкому.

Пиняев является не единственным вариантом, который «Зенит» рассматривает на замену бразильскому нападающему, сообщает «РБ Спорт».

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн.

В прошедшем сезоне Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался об уходе Малкома из «Зенита».