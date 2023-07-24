Соболев — об уходе Малкома: у «Зенита» найдутся другие провокаторы
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«Будет ли борьба с «Зенитом»? Посмотрим. Не буду говорить громких слов. Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок. Слышал ли, что из «Зенита» уходят провокаторы? Найдутся другие», — цитирует Соболева «РБ Спорт».
23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн.
По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.