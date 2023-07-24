Соболев — об уходе Малкома: у «Зенита» найдутся другие провокаторы

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил шансы своей команды побороться с санкт-петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), а также высказался об уходе Малкома от сине-бело-голубых.

«Будет ли борьба с «Зенитом»? Посмотрим. Не буду говорить громких слов. Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок. Слышал ли, что из «Зенита» уходят провокаторы? Найдутся другие», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

23 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард будет продан саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за €60 млн.

По информации Foot Mercato, контракт с игроком будет рассчитан на три года. Контракт нападающего с петербургским клубом был действителен до 30 июня 2027 года.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что любовь Малкома к деньгам оказалась сильнее любви к России.