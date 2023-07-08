Сёмин: на Пиняева возлагают большие надежды — надо оправдывать авансы
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«А чего говорить про Пиняева, если сезон даже не начался? Как начнётся чемпионат — тогда и поговорим. На него возлагают большие надежды — надо начинать оправдывать авансы», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии тренеров и капитанов.