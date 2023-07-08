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Сёмин: на Пиняева возлагают большие надежды — надо оправдывать авансы

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах полузащитника московского клуба Сергея Пиняева.
Сёмин: на Пиняева возлагают большие надежды — надо оправдывать авансы
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«А чего говорить про Пиняева, если сезон даже не начался? Как начнётся чемпионат — тогда и поговорим. На него возлагают большие надежды — надо начинать оправдывать авансы», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии тренеров и капитанов.

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