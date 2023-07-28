Бонгонда считает, что гол в Кубке России поможет ему адаптироваться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что его дебютный гол за команду в кубковой встрече с «Краснодаром» поможет ему быстрее освоиться в новой команде.

«Я счастлив первому голу. Сразу поставил цель адаптироваться быстрее, а гол помогает в этом», — цитирует Бонгонда «Матч ТВ».

По словам хавбека сборной Демократической Республики Конго, он больше всего дружит в «Спартаке» с Квинси Промесом и Кейта Бальде.

Игра первого тура группы D в Краснодаре завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Победный мяч забил Бонгонда (67-я минута). Для 27-летнего нападающего этот гол стал дебютным за красно-белых.

«Спартак» в матче второго тура 8 августа примет на своём поле «Пари НН». «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Динамо».

Ранее Абаскаль рассказал о характере травмы полузащитника Антона Зиньковского в матче Кубка России по футболу с «Краснодаром».