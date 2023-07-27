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Абаскаль — о травме Зиньковского в матче с «Краснодаром»: смотрелось это ужасно

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о характере травмы полузащитника Антона Зиньковского в матче Кубка России по футболу с «Краснодаром».
Абаскаль — о травме Зиньковского в матче с «Краснодаром»: смотрелось это ужасно
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Желаю Антону, чтобы всё обошлось и травма не была серьёзной. Смотрелось это ужасно. К счастью, там был арбитр, он всё видел», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Испанский специалист признался, что ему стало страшно за Зиньковского после того, как он пересмотрел эпизод с нарушением.

«Но это футбол, такое бывает. Надеюсь, что удастся избежать серьёзных последствий», — сказал Абаскаль.

Матч первого тура группы D в Краснодаре завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

Эдуард Сперцян (44-я минута) получил прямую красную карточку в концовке первого тайма после грубой игры на Зиньковском.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл дома впервые за девять месяцев.
 

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