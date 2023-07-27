Абаскаль — о травме Зиньковского в матче с «Краснодаром»: смотрелось это ужасно
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«Желаю Антону, чтобы всё обошлось и травма не была серьёзной. Смотрелось это ужасно. К счастью, там был арбитр, он всё видел», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
Испанский специалист признался, что ему стало страшно за Зиньковского после того, как он пересмотрел эпизод с нарушением.
«Но это футбол, такое бывает. Надеюсь, что удастся избежать серьёзных последствий», — сказал Абаскаль.
Матч первого тура группы D в Краснодаре завершился победой красно-белых со счётом 2:1.
Эдуард Сперцян (44-я минута) получил прямую красную карточку в концовке первого тайма после грубой игры на Зиньковском.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл дома впервые за девять месяцев.