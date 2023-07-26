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Федотов об уходе Фернандеса из ЦСКА: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».
Федотов об уходе Фернандеса из ЦСКА: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше
  • РИА Новости

«Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. На футбольном поле мы соперники, но как культурные люди пожмём друг другу руки», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017-го по 2021 год и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Фернандес дебютировал за петербургский клуб в матче первого тура Кубка России с «Ахматом».

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