Федотов об уходе Фернандеса из ЦСКА: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше
- РИА Новости
«Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. На футбольном поле мы соперники, но как культурные люди пожмём друг другу руки», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017-го по 2021 год и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее Фернандес дебютировал за петербургский клуб в матче первого тура Кубка России с «Ахматом».