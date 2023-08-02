КДК РФС отменил красную карточку футболиста ЦСКА Гайича

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку футболиста ЦСКА Милана Гайича в матче с «Ахматом».

«Пришли к выводу, что удаление было ошибочным, красная карточка отменена», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Матч ТВ».

Защитник сможет сыграть в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

В первом тайме прошедшей на «Ахмат Арене» встречи Безбородов назначил пенальти в ворота гостей после нарушения Гайича на полузащитнике хозяев Иване Олейникове, показав защитнику армейцев жёлтую карточку. После того, как вратарь красно-синих Игорь Акинфеев отбил удар, судья пересмотрел эпизод с помощью VAR и удалил 26-летнего серба с поля, позволив перебить пенальти.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу главного арбитра матча второго тура РПЛ Безбородова.