Узнать больше

Газзаев: ЦСКА и «Ахмат» имеют все основания быть недовольными судейством Безбородова

Короткая ссылка
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу главного арбитра матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московской командой и грозненским «Ахматом» Владислава Безбородова.
Газзаев: ЦСКА и «Ахмат» имеют все основания быть недовольными судейством Безбородова
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Судья испортил праздник футбола. И ЦСКА, и «Ахмат» имеют все основания быть недовольными судейством Безбородова! Это шапито!» — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, в России очень низкий уровень квалификации судейства.

«Разве опытный арбитр может допускать такие ошибки? Ужас... Это большая проблема. Нашим судьям ещё учиться и учиться», — сказал он.

В прошедшей встрече, которая проходила на «Ахмат Арене» в Грозном, Безбородов назначил пять пенальти и показал три красные карточки. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА направил обращение в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку защитника Милана Гайича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить