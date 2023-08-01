Газзаев: ЦСКА и «Ахмат» имеют все основания быть недовольными судейством Безбородова

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу главного арбитра матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московской командой и грозненским «Ахматом» Владислава Безбородова.

«Судья испортил праздник футбола. И ЦСКА, и «Ахмат» имеют все основания быть недовольными судейством Безбородова! Это шапито!» — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, в России очень низкий уровень квалификации судейства.

«Разве опытный арбитр может допускать такие ошибки? Ужас... Это большая проблема. Нашим судьям ещё учиться и учиться», — сказал он.

В прошедшей встрече, которая проходила на «Ахмат Арене» в Грозном, Безбородов назначил пять пенальти и показал три красные карточки. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА направил обращение в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку защитника Милана Гайича.