ЦСКА направил обращение в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Гайича
- РИА Новости
«Мы направили в КДК РФС письменное прошение отменить удаление Милана Гайича и, соответственно, дисквалификацию на ближайший матч. Мы уверены, что с учётом заключения Департамента судейства РФС справедливость будет восстановлена.
Приоритетной задачей является восстановление справедливости и аннулирование красной карточки, а не оценка действий арбитра», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.
В первом тайме арбитр назначил пенальти и показал жёлтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. После того, как Игорь Акинфеев отбил удар, Безбородов пересмотрел эпизод с помощью VAR и показал Гайичу красную карточку, позволив перебить пенальти.
Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. Судья назначил за матч пять пенальти и показал три красные карточки.
Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти в матче второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.