ЦСКА направил обращение в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Гайича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб направил в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза письменное прошение отменить удаление Милана Гайича в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».

«Мы направили в КДК РФС письменное прошение отменить удаление Милана Гайича и, соответственно, дисквалификацию на ближайший матч. Мы уверены, что с учётом заключения Департамента судейства РФС справедливость будет восстановлена.

Приоритетной задачей является восстановление справедливости и аннулирование красной карточки, а не оценка действий арбитра», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

В первом тайме арбитр назначил пенальти и показал жёлтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. После того, как Игорь Акинфеев отбил удар, Безбородов пересмотрел эпизод с помощью VAR и показал Гайичу красную карточку, позволив перебить пенальти.

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. Судья назначил за матч пять пенальти и показал три красные карточки.

Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти в матче второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.