Узнать больше

ЦСКА направил обращение в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Гайича

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб направил в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза письменное прошение отменить удаление Милана Гайича в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».
ЦСКА направил обращение в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Гайича
  • РИА Новости

«Мы направили в КДК РФС письменное прошение отменить удаление Милана Гайича и, соответственно, дисквалификацию на ближайший матч. Мы уверены, что с учётом заключения Департамента судейства РФС справедливость будет восстановлена.

Приоритетной задачей является восстановление справедливости и аннулирование красной карточки, а не оценка действий арбитра», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

В первом тайме арбитр назначил пенальти и показал жёлтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. После того, как Игорь Акинфеев отбил удар, Безбородов пересмотрел эпизод с помощью VAR и показал Гайичу красную карточку, позволив перебить пенальти.

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. Судья назначил за матч пять пенальти и показал три красные карточки.

Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти в матче второго тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить