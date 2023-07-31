Безбородов ошибочно позволил «Ахмату» перебить пенальти в матче РПЛ с ЦСКА

Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти в матче второго тура Российской премьер-лиги «Ахмат» — ЦСКА.

Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube‑канале РФС.

«Решение противоречит протоколу VAR, так как после выполнения 11‑метрового удара пересмотр ситуации не допускается», — говорится в сообщении.

В первом тайме арбитр назначил пенальти и показал желтую карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу за фол на Иване Олейникове. После того, как Игорь Акинфеев отбил удар, Безбородов пересмотрел эпизод с помощью VAR и показал Гайичу красную карточку, позволив перебить пенальти.

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. Судья назначил за матч пять пенальти и показал три красные карточки.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не направлял в КДК протест на результат матча с «Ахматом».