Булыкин считает, что «Локомотиву» по силам победить ЦСКА
- РИА Новости
«От одной игры точно ничего не стоит ждать. Ещё будут матчи, в которых можно будет набрать очки. Думаю, в этой игре будут голы, счёт будет 1:1 или 2:2. Хотя, если «Локомотив» сыграет с полной самоотдачей и хорошо настроится, может обыграть ЦСКА», — цитирует Булыкина Metaratings.
Встреча состоится в субботу, 5 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 20:00.
После двух туров РПЛ армейцы набрали три очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с четырьмя очками располагаются на третьей строчке.
Ранее ветеран ЦСКА заявил, что армейцы обыграют «Локомотив» с минимальным счётом.