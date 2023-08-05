Булыкин считает, что «Локомотиву» по силам победить ЦСКА

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата России с ЦСКА.

«От одной игры точно ничего не стоит ждать. Ещё будут матчи, в которых можно будет набрать очки. Думаю, в этой игре будут голы, счёт будет 1:1 или 2:2. Хотя, если «Локомотив» сыграет с полной самоотдачей и хорошо настроится, может обыграть ЦСКА», — цитирует Булыкина Metaratings.

Встреча состоится в субботу, 5 августа, на «ВЭБ Арене» в Москве и начнётся в 20:00.

После двух туров РПЛ армейцы набрали три очка и занимают восьмое место в турнирной таблице. Железнодорожники с четырьмя очками располагаются на третьей строчке.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что армейцы обыграют «Локомотив» с минимальным счётом.