Чалов рассказал, что игроки ЦСКА подшучивали над ним из-за капитанской повязки

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о подколах от одноклубников из-за капитанской повязки.

«Конечно, начались подколы в стиле: «Не жмёт ли повязка?» Типичные футбольные шутки», — приводит слова Чалова официальный сайт московского клуба.

Нападающий отметил, что понимает необходимость проявления своих лидерских качеств.

«Очень благодарен, что именно мне доверили капитанскую повязку, но также понимаю — необходимо проявлять лидерские качества как на поле, так и вне его. Важна не сама повязка, а то, какой ты лидер. Капитанство нужно доказывать через другие вещи», — сказал он.

25-летний россиянин является воспитанником ЦСКА. Нападающий дебютировал в статусе капитана в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

Ранее Чалов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».