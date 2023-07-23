«РБ Спорт»: Роша пропустит пару недель из-за травмы в матче с «Уралом»
- РИА Новости
Футболист предпочёл сделать перерыв и не играть, чтобы не выбыть на один-два месяца, поэтому пропустит пару недель, сообщает «РБ Спорт».
Футболист получил травму на 30-й минуте матча и был заменён на Михаила Рядно.
В сезоне-2022/23 27-летний бразилец забил два мяча в шести матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее футбольный агент Игорь Кампеделли прокомментировал информацию об интересе к Роше со стороны турецкого «Фенербахче».