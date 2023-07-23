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«РБ Спорт»: Роша пропустит пару недель из-за травмы в матче с «Уралом»

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша получил повреждение в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» и выбыл из строя на пару недель.
«РБ Спорт»: Роша пропустит пару недель из-за травмы в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

Футболист предпочёл сделать перерыв и не играть, чтобы не выбыть на один-два месяца, поэтому пропустит пару недель, сообщает «РБ Спорт».

Футболист получил травму на 30-й минуте матча и был заменён на Михаила Рядно. 

В сезоне-2022/23 27-летний бразилец забил два мяча в шести матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее футбольный агент Игорь Кампеделли прокомментировал информацию об интересе к Роше со стороны турецкого «Фенербахче».

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