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«Спартак» начал сезон РПЛ с трёх побед подряд впервые с сезона-2013/14

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«Спартак» одержал победу над «Рубином» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
«Спартак» начал сезон РПЛ с трёх побед подряд впервые с сезона-2013/14
  • РИА Новости

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 4:1.

Красно-белые в шестой раз в истории начали турнир с девяти очков в трёх матчах. В последний раз такое было в сезоне-2013/14.

Таким образом, «Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ (девять очков). «Рубин» — десятый (два очка).

Ранее сообщалось, что Хесус Медина вторым касанием забил в дебютном матче после перехода из ЦСКА в «Спартак».

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