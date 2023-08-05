«Спартак» начал сезон РПЛ с трёх побед подряд впервые с сезона-2013/14

«Спартак» одержал победу над «Рубином» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 4:1.

Красно-белые в шестой раз в истории начали турнир с девяти очков в трёх матчах. В последний раз такое было в сезоне-2013/14.

Таким образом, «Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ (девять очков). «Рубин» — десятый (два очка).

Ранее сообщалось, что Хесус Медина вторым касанием забил в дебютном матче после перехода из ЦСКА в «Спартак».