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Медина вторым касанием забил в дебютном матче после перехода из ЦСКА в «Спартак»

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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина отметился голом в матче третьего тура чемпионата России по футболу с «Рубином».
Медина вторым касанием забил в дебютном матче после перехода из ЦСКА в «Спартак»
  • РИА Новости

Парагваец забил гол на 58-й минуте в своей дебютной игре за красно-белых. Для этого ему понадобилось два касания.

Встреча в настоящий момент проходит в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Счёт к 60-й минуте — 2:1 в пользу гостей.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины из ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» усомнились в справедливости штрафного, после которого «Рубин» сравнял счёт.

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