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Тихонов назвал линию атаки «Спартака» сильнейшей в РПЛ

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Восьмикратный чемпион России по футболу в составе «Спартака» Андрей Тихонов комплементарно высказался о линии нападения красно-белых в сезоне-2023/24.

«У «Спартака» сильнейшая линия атаки? Наверное, да. «Зенит» потерял Малкома, поэтому москвичи выходят по этому показателю на первое место», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

По его мнению, «Спартаку» удалась игра в матче третьего тура в Казани с «Рубином».

«Сами голы были красивы. Хорошо, что в начале чемпионата попались соперники, которые «Спартаку» по зубам», — добавил Тихонов.

«Спартак» в гостях разгромил «Рубин» (4:1). Столичный клуб поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Рубин» — десятый (два очка).

Ранее Александр Соболев заявил, что «Спартак» показал хорошую реализацию голевых моментов в игре с «Рубином».





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