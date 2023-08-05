Соболев: «Спартак» показал хорошую реализацию голевых моментов в игре с «Рубином»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что красно-белые достаточно эффективно сыграли в атаке в матче третьего тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».

«У нас всё получалось, реализация тоже была хорошая. Должны же были когда-то забить все свои моменты. Хотя и я мог забить, и у ребят были моменты. После первого тайма понимали, что они тоже устали, добавили в темпе и забили голы», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

Форвард сборной России признался, что из-за сильной жары в Казани и высокого темпа игры сильно устал.

«Я всегда говорил, что для меня не так важны голы, как победа команды. Три очка — это самое важное. «Спартак» неплох, но опять пропустили. Хотелось бы сыграть на ноль», — добавил Соболев.

«Спартак» в гостях разгромил «Рубин» (4:1). Соболев провёл на поле весь матч и записал в свой актив две результативные передачи. Нападающего признали лучшим игроком встречи.

Таким образом, «Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Рубин» — десятый (два очка).

Ранее Гильермо Абаскаль сказал Соболеву, что второго шанса у него не будет.