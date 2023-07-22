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Абаскаль: сказал Соболеву, что второго шанса у него не будет

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о разговоре с форвардом Александром Соболевым после неприличного жеста в матче с ЦСКА.
Абаскаль: сказал Соболеву, что второго шанса у него не будет
  • Gettyimages.ru

«Я сказал, что второго шанса у него не будет. Недопустимо, чтобы в командном виде спорта игрок вёл себя как одиночка и не думал о партнёрах. Надеюсь, подобное в карьере Соболева не повторится никогда и он не будет пропускать матчи из-за своего поведения», — приводит слова Абаскаля пресс-служба «Спартака».

Он также подчеркнул, что дисквалифицированные футболисты должны понимать ответственность за своё поведение. 

24 мая стало известно, что нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре игры РПЛ за неприличный жест в адрес Роши в матче 28-го тура чемпионата России. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев. 

Ранее Соболев рассказал, что больше не отдаёт футболки болельщикам из-за того, что потом находит их на сайте объявлений о продаже.

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