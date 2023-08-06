«Ахмат» одержал волевую победу над «Сочи» благодаря голу Тимофеева

«Ахмат» нанёс поражение «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:1.

В составе грозненской команды мячи забили Владимир Ильин и Артём Тимофеев. У сочинцев отличился Кристиан Нобоа.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с тремя очками. «Сочи» (три) расположился строчкой ниже.

Ранее московское «Динамо» в гостях нанесло поражение в матче третьего тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».