«Ахмат» одержал волевую победу над «Сочи» благодаря голу Тимофеева
- РИА Новости
Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:1.
В составе грозненской команды мячи забили Владимир Ильин и Артём Тимофеев. У сочинцев отличился Кристиан Нобоа.
«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с тремя очками. «Сочи» (три) расположился строчкой ниже.
Ранее московское «Динамо» в гостях нанесло поражение в матче третьего тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».