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«Ахмат» одержал волевую победу над «Сочи» благодаря голу Тимофеева

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«Ахмат» нанёс поражение «Сочи» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ахмат» одержал волевую победу над «Сочи» благодаря голу Тимофеева
  • РИА Новости

Встреча на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 2:1. 

В составе грозненской команды мячи забили Владимир Ильин и Артём Тимофеев. У сочинцев отличился Кристиан Нобоа.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу с тремя очками. «Сочи» (три) расположился строчкой ниже. 

Ранее московское «Динамо» в гостях нанесло поражение в матче третьего тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

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