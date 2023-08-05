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Ярошик считает, что красная карточка Мансилье в матче с «Уралом» была показана правильно

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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в целом положительно высказался о работе арбитров на матче третьего тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
Ярошик считает, что красная карточка Мансилье в матче с «Уралом» была показана правильно
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«Мансилья, конечно, не хотел так грубо играть. Он развернулся и хотел принять мяч с полулёта. К сожалению, там оказался игрок. Всё же это, наверное, красная карточка», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

При этом он считает, что удаление сломало весь план на игру.

«Вдесятером хорошо бились ребята. Жалко, что не забили голы, было два-три момента, которые мы могли решать. Так это была бы более интересная игра в концовке», — добавил Ярошик.

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0. В попытке выбить мяч игрок хозяев Брайан Мансилья ударил ногой в живот Мингияна Бевеева, за что на седьмой минуте получил красную карточку.

Таким образом, «Урал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. «Оренбург» — 12-й (одно очко).

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Арсен Адамов перешёл в «Оренбург».

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