«Урал» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
- РИА Новости
Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0.
В составе победителей голами отметились Андрей Егорычев (21-я минута) и Алексей Каштанов (37-я, пенальти).
В попытке выбить мяч игрок хозяев Брайан Мансилья ударил ногой в живот Мингияна Бевеева, за что на седьмой минуте получил красную карточку.
Таким образом, «Урал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. «Оренбург» — 12-й (одно очко).
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ.