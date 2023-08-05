«Урал» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились Андрей Егорычев (21-я минута) и Алексей Каштанов (37-я, пенальти).

В попытке выбить мяч игрок хозяев Брайан Мансилья ударил ногой в живот Мингияна Бевеева, за что на седьмой минуте получил красную карточку.

Таким образом, «Урал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. «Оренбург» — 12-й (одно очко).

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ.