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«Урал» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

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«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
«Урал» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей голами отметились Андрей Егорычев (21-я минута) и Алексей Каштанов (37-я, пенальти).

В попытке выбить мяч игрок хозяев Брайан Мансилья ударил ногой в живот Мингияна Бевеева, за что на седьмой минуте получил красную карточку.

Таким образом, «Урал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. «Оренбург» — 12-й (одно очко).

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ.

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