Дубль Тюкавина, удаление Барриоса и гол Грулёва: «Динамо» на 96-й минуте вырвало победу у «Зенита» в 3-м туре РПЛ

«Динамо» в гостях взяло верх над «Зенитом» в третьем туре чемпионата России по футболу. После первого тайма подопечные Марцела Лички вели с минимальной разницей в счёте — Константин Тюкавин оформил дубль, но Фабиан Бальбуэна срезал мяч в собственные ворота. Под занавес основного времени петербуржцы сумели восстановить паритет усилиями Ивана Сергеева, однако уже в компенсированное время сначала остались в меньшинстве из-за удаления Вильмара Барриоса, а затем и пропустили в третий раз. С передачи Диего Лаксальта отличился Вячеслав Грулёв.

Отсутствие Чистякова и Дасы

Несмотря на то, что в прошлом туре РПЛ и «Зенит», и «Динамо» потеряли очки, а их наставники не могли быть довольны выступлением своих подопечных, масштабные перестановки произвёл лишь Сергей Семак. Правда, две из них были вынужденными. В дебюте встречи с «Ростовом» Дмитрий Чистяков получил травму и был заменён на недавно присоединившегося к команде Страхиню Эраковича. И хотя за такой короткий промежуток времени серб вряд ли успел наладить связи с новыми одноклубниками, в матче с «Динамо» он был включён в стартовый состав. Как и Ду Кейрос, призванный компенсировать отсутствие Александра Ерохина.

«Ерохин почувствовал небольшой дискомфорт с задней поверхностью бедра, решили не рисковать и в заявку не включать», — сказал «Матч ТВ» ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук, подменявший на мостике дисквалифицированного Семака.

Также в старт попал Андрей Мостовой, а ещё более важным событием стало появление в числе запасных Вендела. Бразилец так и не сумел вынудить клуб продать себя во «Фламенго» и был вынужден вернуться в стан петербуржцев. И хотя лишь недавно возобновил тренировки с коллективом, его выход на поле «Газпром Арены» исключать не стали.

«Каждый, кто в распоряжении тренеров, может быть использован в зависимости от ситуации на поле. У Вендела был разговор с ребятами, он извинился», — добавил Тимощук перед игрой.

Что касается гостей, то Марцел Личка ограничился лишь одной рокировкой. По его словам, Эли Даса не смог выйти на поле из-за проблем со здоровьем, вследствие чего в основе оказался Сергей Паршивлюк. Хотя в РПЛ он не пользовался таким доверием с июня.

«Даса в матче с «Крыльями» получил повреждение, он эту неделю восстанавливался, ещё не готов играть. Он остался дома, работает индивидуально, на его позиции сыграет Паршивлюк... Сергей хорошо проявляет себя на тренировках, он игрок с опытом. Он один из лидеров в раздевалке, поможет в коммуникации на поле», — объяснил Личка.

Ошибки в обороне

В итоге, именно из зон отсутствующих футболистов и были забиты первые голы. Уже на стартовых минутах «Динамо» устроило настоящий штурм ворот соперника и очень быстро добилось своего. Причём не обошлось без грубейших осечек защитников. Сначала Ренан буквально подарил мяч Николя Нгамалё и позволил ему организовать атаку, после чего пришла очередь ошибаться Эраковичу. Сначала серб проиграл силовую борьбу здорово поставившему корпус Константину Тюкавину, а затем несвоевременно пошёл организовывать искусственный офсайд. Форвард москвичей остался без опеки и «расстрелял» Михаила Кержакова.

Возможно, именно этот провал пробудил «Зенит», заставив его всеми силами пойти вперёд. И уже на десятой минуте паритет был восстановлен. Первые несколько выпадов получились опасными, но не результативными, однако на помощь пришёл Фабиан Бальбуэна. В отличие от Ренана, он точно исполнил пас на партнёра, но за его спиной уже дежурил Дуглас Сантос. И накрыть Арсена Захаряна ему не составило труда. По левому флангу пошла атака, завершившаяся прострелом в штрафную. И тут парагваец вновь проявил себя со знаком «минус», срезав мяч в собственные ворота.

Последующие 20 с небольшим минут проходили в напряжённой борьбе, но с преимуществом «Зенита». Петербуржцы владели инициативой и были чуть острее, а уход с поля Захаряна из-за мышечного спазма (как выяснилось впоследствии) должен был упрочить их превосходство. Но за считанные секунды до того, как Арсен уступил место Денису Макарову, тот же Бальбуэна исполнил длинный заброс со своей половины на расположившегося между защитниками Тюкавина. Тот рванул вперёд, расправился с Ренаном и второй раз оставил не у дел Кержакова, оформив второй дубль в РПЛ.

Хозяева вновь попытались сходу ответить на чужой гол своим, но на этот раз осуществить задуманное не получилось. Они действовали первым номером и заставляли гостей регулярно нарушать правила, но проникнуть в штрафную не могли. Временами «Динамо» всем составом оказывалось за линией мяча и в такой сутолоке разобраться не могли даже техничные Клаудиньо и Дуглас Сантос. Оба ограничились дальними выстрелами — первый не попал в дальний угол, второй угодил аккурат в защитника. Концовка же тайма была омрачена повреждением Мостового, схватившегося за заднюю поверхность бедра. И пусть Андрей сумел доиграть до перерыва, шансов увидеть его во второй половине практически не было.

Возвращение Вендела

В перерыве тренерский штаб «Зенита» произвёл сразу три перестановки. Травмированного Мостового сменил Марио Фернандес, дважды грубо ошибшегося Ренана — Нуралы Алип, а Ду Кейроса — Вендел. И если расположение бразильца и казахстанца не вызывало вопросов, то с Марио были возможны варианты, ведь Вячеслав Караваев никуда на ушёл. В итоге, бывшие конкуренты за место на правом краю в сборной сформировали связку на фланге, причём выше действовал именно натурализованный россиянин. А его партнёр при игре в обороне смещался на позицию третьего центрального.

«Зенит» продолжил давить и уже за первые 15 минут создал пару неплохих эпизодов. Причём сравнять счёт мог именно Вендел, но мяч его мощнейшего удара головой попал в Паршивлюка, а с дальним выстрелом после смещения с бровки Мантуана справился Антон Шунин. Личка почувствовал надвигающуюся опасность и поспешил отзеркалить формацию противника. В тройку защитников вышел Саба Сазонов, а Лука Гагнидзе освежил среднюю линию. Отдыхать отправились Смолов и Нгамалё.

Время продолжало идти, а петербуржцы по-прежнему не могли создать нерешаемых проблем для москвичей. Вендел явно находился не в идеальной форме, что подтверждали не самая высокая активность и обилие неточных передач, а на правом краю ощущалось отсутствие Малкома. В одном из эпизодов хозяева здорово довели мяч до номинально правого вингера, но оказавшийся на этой позиции Фернандес завершил всё ударом по воробьям, заставив вновь вспомнить об отсутствии звёздного бразильца.

Характер «Динамо»

Но всё же не только отъездом лучшего бомбардира прошлого сезона были обусловлены сложности «Зенита» в этом матче. Причиной тому во многом был и Личка, решивший отойти от своего фирменного стиля ради достижения результата. Почти год назад его «Оренбург» пропустил на «Газпром Арене» восемь безответных голов — повторения такого сценария чех явно не хотел. И добился своего. В этот раз его команда смотрелась куда более организованно, чем в предыдущих турах, и не стеснялась жертвовать зрелищностью.

Последней надеждой действующего чемпиона, так и не нашедшего ключи к массированной обороне «Динамо», стал Зелимхан Бакаев, сменивший подуставшего Караваева. С этого момента начался форменный навал на ворота гостей. Если раньше «Зенит» владел мячом около 75% времени, то потом этот показатель вырос до 87%. И под таким давлением москвичи дрогнули. Они не уследили за многочисленными перемещениями соперников, устроивших многоходовку на правой бровке, и позволили Венделу прорваться по полуфлангу и исполнить прострел. Его Шунин прервал, но с добиванием Ивана Сергеева уже не справился.

Сине-бело-голубые сравняли счёт под занавес основного времени, но, как оказалось, развязка ещё не наступила. Казалось, хозяева вот-вот дожмут оппонентов, но настрой партнёрам сбил Вильмар Барриос. Колумбиец грубо сфолил на Макарове в центре поля и после видеопросмотра получил красную карточку от главного арбитра Алексея Амелина. А на шестой компенсированной минуте оставшиеся в большинстве подопечные Лички рванули вперёд и в третий раз застали врасплох Кержакова. Прострел Диего Лаксальта с левого края замкнул Грулёв, который помог «Динамо» впервые с 2014 года победить «Зенит» на его поле в РПЛ.