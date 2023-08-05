Тяжёлый старт: поражение в матче с «Зенитом» может стать отправной точкой для увольнения Лички из «Динамо»

В третьем туре РПЛ «Динамо» попробует одержать первую победу в сезоне под руководством Марцела Лички. В стартовых двух играх чемпионата страны москвичи пропустили суммарно шесть мячей и набрали лишь одно очко, а в Кубке России уступили «Пари НН» в серии пенальти. И если бело-голубые потерпят поражение в гостевой встрече с «Зенитом», то руководство клуба может задуматься о перспективах отставки чешского специалиста. При этом сами петербуржцы также находятся в неидеальном состоянии и с трудом переживают уход из команды Малкома и отсутствие Вендела, пожелавшего продолжить карьеру в Бразилии.

Третий тур чемпионата России по футболу обещает стать крайне любопытным. В Москве отношения будут выяснять ЦСКА и «Локомотив», а в Санкт-Петербурге «Зенит» померится силами с «Динамо». Столичное дерби обладает чуть более громкой вывеской, однако второй матч представляет не меньший интерес. И не только из-за длительной истории противостояния команд, но и из-за того факта, что предсказать его исход крайне непросто. Несмотря на многолетнее доминирование петербуржцев в РПЛ и их серию без поражений в играх с бело-голубыми в чемпионате, насчитывающую пять встреч.

Да, букмекеры вполне могут не согласиться с этим. В преддверии тура многие конторы называют «Зенит» явным фаворитом и не очень верят не только в победу «Динамо», но и в ничейный результат. Основания для этого есть. В первых трёх матчах сезона во всех турнирах подопечные Марцела Лички пропустили суммарно семь мячей и не смогли одержать ни одной победы. Причём после поражения в матче с «Краснодаром» их путь пересекался пусть и с крепкими, но середняками — «Пари НН» и «Крыльями Советов». Но с обоими они сыграли вничью в основное время, а нижегородцам ещё и уступили в серии пенальти.

Безусловно, не стоит забывать о ряде факторов, частично объясняющих нынешние трудности «Динамо». Как признался один из лидеров коллектива Даниил Фомин, минувшие сборы стали одними из самых сложных в его карьере, а комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец и вовсе рассказал, что после тренировок некоторые футболисты из-за усталости оставались на базе, банально не имея сил добраться до дома.

Возможно, высокий уровень нагрузок и повлиял на выступление бело-голубых в стартовых встречах. Если в матче с «Краснодаром» они ещё относительно неплохо смотрелись во втором тайме и даже сумели избежать крупного поражения, то с «Крыльями» заметно подсели в концовке и упустили победу. После перерыва гости вели со счётом 3:1, но после 74-й минуты пропустили дважды и довольствовались одним очком.

Однако не стоит списывать всё исключительно на тяжёлые тренировки и пребывание под нагрузками. Динамовцы недавно познакомились с новым главным тренером и лишь начинают подстраиваться под новые требования и стиль игры Лички, разительно отличающиеся от предъявляемых Славишей Йокановичем. Москвичи вновь стараются действовать первым номером и демонстрировать яркий футбол. Пусть пока не могут похвастать ни высоким прессингом, ни большим количеством ударов по воротам, чем они выделялись на фоне конкурентов в период работы Сандро Шварца.

Тем не менее такой резкий переход от одной модели к другой обнажил проблемы «Динамо» в обороне. При Йокановиче они были не так заметны, ведь коллектив не пытался играть столь авантюрно, но в первых встречах под руководством Лички они стали видны невооружённым взглядом. И во многом трудности связаны с не самым высоким уровнем исполнителей в оборонительной линии.

Роберто Фернандес и Николас Маричал пока явно недотягивают до уровня команды — претендента на золото РПЛ, а на ровном месте ошибаются даже опытные игроки. В первом туре привозом отметился Эли Даса, а во втором — тот же Фомин и Вячеслав Грулёв. Хавбек подарил мяч сопернику и спровоцировал первый гол в ворота Антона Шунина, а форвард сыграл рукой в штрафной и позволил Бенхамину Гарре восстановить паритет ударом с пенальти.

Решить эти проблемы в краткосрочной перспективе будет сложно. Пока складывается впечатление, что у «Динамо» есть два варианта выхода из ситуации: приобрести более качественных партнёров для Фабиана Бальбуэны или сместить акцент в сторону обороны, стараясь действовать чуть более надёжно. Но слухов о покупке звёздных новичков пока нет, а второй путь противоречит заветам самого Лички, заявлявшего о нежелании отходить от своей философии и поступаться принципами.

Возможно, чеху удастся сделать защиту более надёжной и без подобных ухищрений, но для этого потребуется время. А его у москвичей крайне мало. Положение Лички осложняется крайне непростым календарём — и дело тут не только в противостоянии с «Зенитом». До конца августа его подопечные померятся силами с «Балтикой», ЦСКА, «Краснодаром» и «Спартаком» (с последними двумя — в Кубке России), и пока назвать фаворитами их можно лишь в одной из грядущих встреч.

Таким образом, при определённом раскладе к концу месяца они могут иметь в активе лишь четыре очка в РПЛ и три подряд поражения в Кубке, что вполне может лишить команду шанса на продолжение борьбы в турнире. В этом случае Личка рискует не проработать в клубе и двух месяцев и тем самым установить антирекорд. Если не считать исполняющих обязанности, в российской истории ни один из наставников «Динамо» не был уволен так быстро. И хотя после встречи с «Зенитом» ждать его отставки не стоит, именно этот матч может положить начало окончанию его пребывания у руля бело-голубых.

Но если четыре-пять месяцев назад исход матча между «Зенитом» и находящимся в разобранном состоянии «Динамо» казался бы делом решённым, то сейчас в нём присутствует интрига. Ведь и сами петербуржцы пока демонстрируют далеко не тот футбол, который от них ожидали болельщики и эксперты. Хотя может показаться, что им не на что жаловаться. Подопечные Сергея Семака уже успели завоевать Суперкубок России, взять верх над «Ахматом» в Кубке, а также набрать четыре очка в чемпионате, немного оступившись лишь во встрече с «Ростовом».

Но если копнуть поглубже, всё уже не так радужно. «Зенит» откровенно отскочил в игре с ЦСКА, где номинальные хозяева до серии пенальти ни разу не попали в створ. «Пари НН» сине-бело-голубые забили лишь после того, как при весьма спорных обстоятельствах был удалён Виктор Александров, а с «Ростовом» более чем в два раза уступили по ударам (6:13), лишь раз попали в створ и создали всего 0,82 ожидаемого гола (xG), в то время как соперник остановился на отметке 1,3. Относительно уверенно сине-бело-голубые расправились лишь с «Ахматом», но и там позволили грозненцам нанести девять ударов по воротам Александра Васютина (столько же в их активе).

И хотя действующие чемпионы страны продолжают исправно набирать очки, они пока совсем не похожи на доминирующий коллектив. Смущает как отсутствие остроты в атаке, так и непривычная для петербуржцев нехватка кадров. Они уже лишились своей главной звезды и лучшего бомбардира прошедшего сезона Малкома, а в ближайшее время могут потерять Вендела и Клаудиньо, найти равноценную замену которым в нынешних условиях будет очень непросто. И пусть по стоимости состава «Зенит» по-прежнему на голову превосходит всех конкурентов, тот уже не кажется таким глубоким.

Из-за потери Малкома возник дефицит на правом краю атаки, где выйти могут Зелимхан Бакаев и Алексей Сутормин — качественные исполнители, но не уровня звёздного бразильца. А отсутствие Вендела практически не оставило альтернатив в средней линии. Да, тройку с Вильмаром Барриосом и Клаудиньо может сформировать Ду Кейрос, но что насчёт усиления со скамейки? Там значатся лишь 19-летний Александр Коваленко и ветеран команды Александр Ерохин, в прошлом соревновательном году отыгравший суммарно 632 минуты во всех турнирах.

Несомненно, до закрытия трансферного окна «Зенит» постарается укрепиться. За того же Малкома было выручено €60 млн — колоссальные средства, на которые можно доукомплектовать не только атакующую, но и среднюю линии. Но даже если новички прибудут в ближайшем будущем, на их встраивание в систему потребуется время. А к этому моменту петербуржцы рискуют отпустить своих главных конкурентов. А потом отыграть отставание может быть не так просто.

В свете этого ближайшие несколько недель могут стать крайне важными для Семака, чей вклад в успехи сине-бело-голубых по-прежнему ставят под сомнение многие коллеги и эксперты. По словам бывшего тренера «Динамо» Миодрага Божовича, любому наставнику «Зенита» достаточно не испортить всё, чтобы занять первое место. В схожем ключе высказался и экс-хавбек «Сельты» Александр Мостовой. По его мнению, с условным «Уралом» тот бы не смог добиться больших результатов и занял бы восьмое-десятое место в РПЛ.

Поэтому сейчас важно, сумеет ли Семак в кратчайшие сроки перестроить команду и избежать кризиса в отсутствие проданного Малкома и лишь недавно вернувшегося в Россию Вендела. Безусловно, главным испытанием станет дерби двух столиц со «Спартаком» в пятом туре, но делать какие-то промежуточные выводы можно будет уже после матча с «Динамо». И если «Зенит» потеряет очки, то специалист и его подопечные рискуют оказаться под шквалом критики. А в стрессовых условиях они не работали уже достаточно давно.