Пименов: «Спартак» и «Локомотив» играют авантюрно

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался о борьбе в Российской премьер-лиге сезона-2023/24.

«Армейцам срочно надо укрепляться, они понесли колоссальные кадровые потери: некого выпускать на замену. Первые матчи дают основания полагать, что на дистанции они провалятся. «Спартак» и «Локомотив» играют авантюрно. Это команды-побратимы. В защите катастрофа, но впереди очень хорошие исполнители. Однако ты не сможешь бороться за золото, когда постоянно пропускаешь по два-три мяча. Конечно, на установке разберут ошибки и укажут на слабые стороны, хотя это и не обязательно — они заметны даже нефутбольным людям», — заявил Пименов RT.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что у красно-белых повышаются шансы по итогу сезона-2023/24 занять хорошее место в чемпионате России после ухода бразильского нападающего Малкома из петербургского «Зенита».