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Мостовой считает, что у «Спартака» выросли шансы после отъезда Малкома

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что у красно-белых повышаются шансы по итогу сезона-2023/24 занять хорошее место в чемпионате России после ухода бразильского нападающего Малкома из петербургского «Зенита».
Мостовой считает, что у «Спартака» выросли шансы после отъезда Малкома
  • РИА Новости

«Уход Малкома в «Зените», с Венделом тоже непонятно ничего, шансы «Спартака» повышаются, тем более там приобрели Бонгонду, у него уже много результативных действий. А это ещё Медина не играл», — цитирует Мостового РИА Новости

В сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) столичная команда обыграла «Оренбург» (3:2) и калининградскую «Балтику» (2:1). Команда набрала шесть очков и находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что форвард продан саудовскому клубу за €60 млн. Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. 

Ранее защитник итальянской «Вероны» Исак Хин отказался от перехода в «Спартак».

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