TMW: защитник «Вероны» Хин отказался переходить в «Спартак»

Защитник итальянской «Вероны» Исак Хин отказался от перехода в московский «Спартак».

Как сообщает Tuttomercatoweb, 24-летний швед получил предложение от московского клуба на прошлой неделе, но отказался из-за надежды продолжать карьеру в бергамской «Аталанте» или туринском «Торино».

В прошедшем сезоне Хин принял участие в 33 матчах за «Верону» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил греческому «Олимпиакосу» €6 млн за молдавского защитника Олега Рябчука.