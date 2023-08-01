TMW: защитник «Вероны» Хин отказался переходить в «Спартак»
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Как сообщает Tuttomercatoweb, 24-летний швед получил предложение от московского клуба на прошлой неделе, но отказался из-за надежды продолжать карьеру в бергамской «Аталанте» или туринском «Торино».
В прошедшем сезоне Хин принял участие в 33 матчах за «Верону» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил греческому «Олимпиакосу» €6 млн за молдавского защитника Олега Рябчука.