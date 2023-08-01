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Gazzetta.gr: «Спартак» предложил «Олимпиакосу» €6 млн за защитника Рябчука

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Московский «Спартак» сделал новое предложение греческому «Олимпиакосу» по трансферу защитника Олега Рябчука.
Gazzetta.gr: «Спартак» предложил «Олимпиакосу» €6 млн за защитника Рябчука
  • Legion-Media

Как сообщает Gazzetta.gr, московский клуб предложил за 25-летнего молдаванина €6 млн.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 45 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах. Его контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от Рябчука и хочет подписать бразильского защитника французского «Клермона» Нето Боржеса, которым интересовался столичный ЦСКА.

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