Gazzetta.gr: «Спартак» предложил «Олимпиакосу» €6 млн за защитника Рябчука

Московский «Спартак» сделал новое предложение греческому «Олимпиакосу» по трансферу защитника Олега Рябчука.

Как сообщает Gazzetta.gr, московский клуб предложил за 25-летнего молдаванина €6 млн.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 45 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах. Его контракт с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от Рябчука и хочет подписать бразильского защитника французского «Клермона» Нето Боржеса, которым интересовался столичный ЦСКА.