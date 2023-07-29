Metaratings: «Спартак» отказался от Рябчука и хочет подписать Боржеса

Защитник «Клермона» Нето Боржес может перейти в «Спартак» вместо ЦСКА в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings.ru, «Спартак» вышел из переговоров по подписанию защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука и полностью переключился на Боржеса, который интерес ЦСКА.

По информации «Чемпионата», футболист готов перейти в армейский клуб.

Источник отмечает, что «Клермон» хотел за игрока €5 млн, но ЦСКА не готов платить более €3 млн.

26-летний бразилец в сезоне-2022/23 сыграл в 34 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется полузащитником «Краснодара» Батчи.