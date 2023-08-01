Медведев — о ситуации с Венделом: у нас товар, а у вас купец

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации вокруг полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«Помните, как говорят: «У нас товар, а у вас купец». Если будет предложение, которое нас устроит, то только при таком раскладе сможем отправить его куда-то. А так он игрок «Зенита», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 31 июля стало известно, что игроком санкт-петербургской команды заинтересовался итальянский «Наполи».

Ранее Тьяго Рибейро, агент Вендела, рассказал о процессе переговоров с «Фламенго».