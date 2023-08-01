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Пименов — о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: шикарная сделка для обоих

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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Шикарная сделка для обоих. Армейцы заработали €7 млн и смогут найти себе игрока не слабее. Например, в той же Латинской Америке. Я воспитанник московского «Торпедо», и у нас красные цвета были под запретом. Конечно, это неофициально. Ветераны передавали традиции из поколения в поколение. Но потом «Торпедо» развалилось, и у меня был выбор, в какую из столичных команд перейти. Я выбрал «Локомотив», но впоследствии клуб не стал продлевать со мной контракт, после чего на меня вышло «Динамо». Если следовать правилам, то в этой ситуации было два варианта — либо уезжать из столицы, либо завершать карьеру», — заявил Пименов RT.

Ранее Пименов ответил на вопрос, в чём заключалась главная ошибка Фернандеса при переходе в «Зенит».

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