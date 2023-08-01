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Пименов объяснил, в чём заключалась главная ошибка Фернандеса при переходе в «Зенит»

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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов ответил на вопрос, в чём заключалась главная ошибка Фернандеса при переходе в «Зенит».

«Есть нюанс: не говори, что будешь играть за одну команду. Это больше совет молодым. Ситуация меняется каждый день. У футболиста есть контракт с клубом, а значит, сейчас ты должен болеть и переживать именно за него. Поэтому соглашение и называется профессиональным. Марио не в лучшем виде подал информацию. Тем более в России, где мужик, если сказали «да», должен держать слово», — заявил Пименов RT.

Ранее Пименов высказался об игре бразильских футболистов в санкт-петербургском «Зените».

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