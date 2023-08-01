Пименов — о бразильцах «Зенита»: наши не дотягивают до их уровня

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался об игре бразильских футболистов в санкт-петербургском «Зените».

«Если бразильцы всех обыгрывают, а золотые медали можно вручать уже после первого круга, значит наши футболисты не дотягивают до этого уровня. Кто мешает побеждать их? Не считаю, что наличие большого числа латиноамериканцев — это хорошо или плохо. Конкуренцию необходимо подпитывать даже в нынешней ситуации, когда мы не представлены на международной арене. Иначе есть риск деградировать. Возьмём молодёжный футбол: с 17 до 21 года мы всё ещё стараемся подводить игроков к переходу на взрослый уровень. Для меня это неприемлемо», — заявил Пименов RT.

Ранее Пименов назвал главного конкурента санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство.