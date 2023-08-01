Узнать больше

Пименов — о бразильцах «Зенита»: наши не дотягивают до их уровня

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался об игре бразильских футболистов в санкт-петербургском «Зените».
Пименов — о бразильцах «Зенита»: наши не дотягивают до их уровня
  • РИА Новости

«Если бразильцы всех обыгрывают, а золотые медали можно вручать уже после первого круга, значит наши футболисты не дотягивают до этого уровня. Кто мешает побеждать их? Не считаю, что наличие большого числа латиноамериканцев — это хорошо или плохо. Конкуренцию необходимо подпитывать даже в нынешней ситуации, когда мы не представлены на международной арене. Иначе есть риск деградировать. Возьмём молодёжный футбол: с 17 до 21 года мы всё ещё стараемся подводить игроков к переходу на взрослый уровень. Для меня это неприемлемо», — заявил Пименов RT.

Ранее Пименов назвал главного конкурента санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить