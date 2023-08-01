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Пименов назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов назвал главного конкурента санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство.
Пименов назвал «Краснодар» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
  • РИА Новости

«На данный момент «Спартак» и ЦСКА не могу отнести к конкурентам петербуржцев. В числе их главных оппонентов назову «Краснодар». Если оценивать южан по первым турам, то это единственный коллектив, у которого есть и скамейка запасных, и грамотно выстроенная игра без грубых тактических ошибок. Посмотрим, на сколько их хватит. Если красно-белые усилят линию обороны и опорную зону, тогда можно ждать от них результата и считать претендентами на первое место. Но на сегодняшний день в команде царит безалаберность на самом высоком уровне», — заявил Пименов RT.

Ранее Пименов высказался о борьбе в Российской премьер-лиге сезона-2023/24.

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