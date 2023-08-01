Алейшо: Вендела во «Фламенго» не будет
Переговоры завершились неуспешно, сообщает журналист Фабио Алейшо в Twitter.
Бразилец 25 июля вернулся в расположение сине-бело-голубых. Полузащитник не внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ). Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. 31 июля стало известно, что игроком санкт-петербургской команды заинтересовался итальянский «Наполи».
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации вокруг полузащитника сине-бело-голубых Вендела.