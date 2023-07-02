«Будет успех — останемся вместе надолго»: Личка — о целях «Динамо», атакующем футболе, таланте Захаряна и любви к хоккею

Руководство клуба поставило цель занять место не ниже пятого в следующем сезоне чемпионата России по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка. По его словам, от выступления команды в грядущем первенстве во многом будет зависеть его будущее в клубе. Также чешский специалист ответил, готов ли отойти от своего атакующего стиля ради достижения результата, сказал, что нужно сделать Арсена Захаряну, чтобы стать футболистом уровня АПЛ, а также сравнил Александра Овечкина и Яромира Ягра.

— Как вам первая неделя работы с командой?

— Когда я в первый раз приехал на базу «Динамо» в Новогорске, был очень впечатлён. Не ожидал увидеть такой высокий уровень. Всё здесь выполнено по высшему разряду: прекрасная кухня, отличные тренировочные поля и высокий сервис обслуживания. И работа в таких условиях уже доставляет мне настоящее удовольствие. В свою очередь, я постараюсь сделать всё, чтобы оправдать тот кредит доверия, который мне предоставило руководство «Динамо».

— Какие цели на сезон поставило вам руководство «Динамо»?

— Конечно, мы пришли к выводу, что было бы очень хорошо попасть в первую пятёрку, а ещё лучше в тройку по итогам сезона РПЛ. И я с этим согласился. Это будет отличная мотивация доказать, что руководство во мне не ошиблось. И чтобы наше сотрудничество оставило только положительные впечатления — как для меня, так и для «Динамо». Будущее мы тоже обсуждали и сошлись на таком варианте: будет успех — останемся вместе надолго, не будет — расстанемся.

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— Будет ли ваш новый клуб играть в такой же атакующий футбол, как и «Оренбург» в прошлом сезоне, и готовы ли вы изменить свою философию, если с таким подходом не будет получаться добиваться положительного результата?

— Я человек, который привык верить в себя и в то, что делаю. И никогда не думал поступаться своими принципами. Игроки «Оренбурга» искренне полюбили тот футбол и ту философию. Когда они выходили на поле, они получали неподдельное удовольствие. Именно такое и хочу видеть здесь, в «Динамо».

Я предоставляю спортсменам больше свободы, ведь, когда раскрепощаются, они начинают приносить результат. Так было в «Оренбурге», так будет и в «Динамо». Иначе они не будут действовать эффективно. Считаю, нельзя перегружать их тактическими наработками и ограничивать какой-то определённой ролью. Импровизация делает футбол интереснее. Поэтому моя философия не изменится. И мои подопечные никогда не будут парковать автобус у своих ворот. Если бы мы с «Оренбургом» после нескольких разгромов перешли с атаки на глухую оборону, мы бы полностью провалили сезон.

— На ваш взгляд, какие позиции нужно укрепить в составе «Динамо» и какие новые фамилии мы скоро увидим в клубе?

—В таких вопросах всегда советуюсь со своим тренерским штабом, и по трансферам у нас ещё нет никаких соображений. Я в клубе совсем недавно и ещё толком не познакомился со всеми игроками. Скоро в Москву вернётся (заместитель генерального директора по спорту) Желько Бувач, после чего мы начнём селекционную работу. Ведь коллектив до моего прихода уже этим занимался, поэтому стоит выслушать мнение каждого, после чего принимать решения. От этого будет зависеть успешность будущих приобретений.

— При Славише Йокановиче капитанскую повязку носил Даниил Фомин. Вы уже решили, кому отдадите её в будущем?

— Если честно, ещё не думал о роли капитана. В моих прошлых коллективах, брестском «Динамо» и «Оренбурге», я всегда собирал всю команду и спрашивал напрямую, кто является лидером раздевалки. После чего мы вместе выбирали человека на эту роль. Пока носить повязку будет Фомин, но к этому вопросу мы вернёмся чуть позже.

— До начала нового сезона осталось не так много времени, и если к прошлым розыгрышам коллективы зачастую готовились за рубежом, то теперь не многие могут себе это позволить. Есть ли разница между подготовкой к чемпионату в Новогорске и в другой стране?

— Не вижу разницы в том, где готовиться. На сам процесс это никак не влияет. Тренировки были бы изнурительными и в условной Австрии. Это скорее влияет на эмоциональный настрой спортсменов. Всё-таки смена обстановки очень полезна, в какие-то моменты крайне важна. Постоянно находиться в одном месте бывает очень трудно. Из-за этого мне очень обидно, что мы не можем проводить международные матчи. Когда игроки путешествуют, они гораздо лучше себя чувствуют. А это так или иначе отражается на их выступлении.

— Ваша команда сыграет с ЦСКА в рамках Братского кубка. Насколько эти матчи полезны и важны для вас?

— Встретиться с сильным оппонентом всегда хорошо. Такие матчи позволяют понять, что ты делаешь не так, что ещё предстоит улучшить. Это провоцирует естественный рост команды. Поэтому противостояния с ЦСКА для нас будут очень полезны. Армейцы демонстрируют интересный футбол, поддерживают хороший уровень и являются достойными противниками.

— Арсен Захарян уже давно считается одним из главных талантов российского футбола. Вы уже общались с ним с глазу на глаз?

— Ещё не было личного разговора с Арсеном, но он обязательно будет. А пока хочу сказать о нём следующее. Уже говорил ему на тренировке: hard work beats talent. И он должен это уяснить. Только упорный и тяжёлый труд бьют талант. Если Захарян не будет умирать на тренировках так же, как это было сегодня, он так и останется перспективным до конца карьеры. Арсен, хочешь стать футболистом уровня АПЛ? Работай над собой!

— Другая молодая звёздочка «Динамо» Константин Тюкавин недавно женился. Как вы на это отреагировали?

— Тюкавин вправду женился? Ему же чуть больше 18. Вот дурак! (Смеётся.)

— Совсем недавно власти Чехии запретили своим гражданам работать в России, но это не помешало вам подписать контракт с «Динамо». С вами не связывались по данному вопросу?

— Нет, никто ко мне не обращался. Но я сразу готов заявить: это моя жизнь. И только я решаю, где мне работать и чем заниматься. Меня не интересует, что сейчас говорят в Чехии. Они там, а я живу здесь, в России.

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— Говорят, что вы любите хоккей. Если это так, то за каким клубом вы следите?

— Конечно, обожаю хоккей. Следил за минувшим чемпионатом мира. И нередко бывает так, что смотрю больше хоккейных матчей, чем футбольных (смеётся). В США мне импонирует «Бостон Брюинз». Даже когда играю на нашей базе в Playstation, всегда выбираю именно эту команду, ведь за неё выступает мой любимый чешский хоккеист Давид Пастрняк. А в соперники всегда выбираю «Тампа-Бэй Лайтнинг». В его составе мой любимый россиянин — Никита Кучеров.

— Тогда кто, по вашему мнению, круче: Александр Овечкин или Яромир Ягр?

— Я отвечу просто: конечно же, Ягр.

— Теперь о легендах футбола. В брестском «Динамо» вы работали с самим Диего Марадоной. Каково это?

— Я очень хорошо запомнил нашу первую встречу, потому что Марадона был моим кумиром ещё в детстве. И когда он стал председателем правления «Динамо», всех это повергло в шок. Когда первый раз его увидел, чувствовал себя как маленький ребёнок, мои глаза буквально светились от счастья. А те 20 минут общения с легендой просто не описать словами.